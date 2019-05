NEWS MILAN – Anche Lucas Biglia, nel pre-partita di Milan-Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Un altro argentino, dopo le parole di Musacchio a Milan TV.

Il centrocampista ha parlato così del match ai microfoni di Sky Sport: “Chiaramente la condizione fisica non è al massimo perché non è facile stare tanto tempo fuori. Dovrò fare il massimo per la squadra. Il ritiro è meritato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo. La responsabilità è nostra, non dobbiamo farla prendere solo il mister. E’ stata una buona settimana, speriamo bene”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

