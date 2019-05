NEWS MILAN BOLOGNA – Da applausi la prestazione di José Mauri in Milan-Bologna 2-1. Subentrato nel corso del primo tempo all’infortunato Lucas Biglia, l’ex Parma ha messo in campo una prova con tanta grinta e sostanza.

Nel post partita di San Siro, il centrocampista italo-argentino ha parlato ai microfoni del canale tematico Milan TV: «Non è mai semplice subentrare in questo tipo di gare – spiega -, ma è andata bene. Il ritiro è stato utile per riflettere, ciascuno deve capire il ruolo che ricopre nello spogliatoio e oggi si è visto. Non abbiamo giocato benissimo, ma ci abbiamo messo voglia e il gruppo ha saputo soffrire. Tutti si sono sacrificati oggi. Io cerco sempre di farmi trovare pronto».

Successivamente con Mauri si parla di Fiorentina-Milan, prossimo impegno della squadra di Gennaro Gattuso in campionato, e della corsa Champions League: «Io spero sempre di giocare, lavoro quotidianamente anche se non gioco. Vedremo alla fine dove saremo in classifica. Dopo i tanti punti iniziali, ci siamo un po’ persi e ora siamo tornati sul pezzo. Meritiamo la Champions League e daremo il massimo fino alla fine». Vedremo se a Firenze lui giocherà e se soprattutto la squadra riuscirà a vincere.

Redazione MilanLive.it

