MILAN NEWS – Il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione è praticamente già iniziato, nonostante manchino ancora tre decisive giornate alla fine del campionato di Serie A.

Il più chiacchierato del momento è sempre Antonio Conte, allenatore italiano attualmente disoccupato che fa gola a diversi club nostrani e non solo. Nelle ultime ore si è parlato di una doppia ipotesi PSG o Juventus per il tecnico salentino, ma sembra che il suo futuro debba riguarda un ritorno dopo cinque anni sulla panchina di un club italiano.

A dare informazioni interessanti sul futuro di Conte c’ha pensato ieri sera Ciro Ferrara, suo vecchio amico e compagno di squadra nella Juventus. Intervenuto ai microfoni di Tiki-Taka l’ex difensore ha ammesso: “Con Antonio ci siamo visti di recente, ha le idee abbastanza chiare. Credo che il suo futuro sarà in Italia“. Conferme dunque sulle tante voci di un ritorno nel proprio paese natale per l’ex c.t. azzurro.

Intanto Sportmediaset, cogliendo come importanti le parole di Ferrara, ha rivelato le percentuali sulla sua prossima destinazione: grande attenzione agli sviluppi in casa Juventus, mentre Inter e Roma al momento appaiono in pole avendo già mosso i primi passi verso Conte. L’ipotesi meno probabile resta quella riguardante il Milan, che certamente cambierà guida tecnica ma secondo l’emittente tv non rappresenta una prima scelta per l’allenatore nativo di Lecce: solo il 15% di possibilità presunte di vedere Conte a Milanello da giugno prossimo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

