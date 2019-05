NEWS MILAN BOLOGNA – Hakan Calhanoglu ha lasciato il campo nel corso del secondo tempo di Milan-Bologna per un infortunio muscolare. Dopo aver già perso Lucas Biglia nel primo tempo, Gennaro Gattuso ha dovuto fare a meno del turco dal 61′.

Ma se per l’ex Lazio sembra esserci qualche preoccupazione in vista di Fiorentina-Milan, invece le condizioni del numero 10 rossonero sembrano migliori. Si dovrebbe trattare di una contusione muscolare alla coscia sinistra non grave. La sostituzione sarebbe stata precauzionale. Come riporta Sky Sport, il calciatore non sosterrà esami strumentali. Già nel lasciare San Siro ieri sera aveva tranquillizzato tutti, facendo intendere che stava complessivamente bene.

Gattuso dovrebbe avere Calhanoglu a disposizione per Fiorentina-Milan. L’ex Bayer Leverkusen è un calciatore di qualità ed è molto importante per la squadra. Va detto che in questa stagione non ha impressionato positivamente, però in questa fase finale della stagione c’è bisogno di tutti e spera che anche il turco riesca a tirare fuori il 100%. Se il recupero verrà confermato, Hakan agirà probabilmente da mezzala sinistra a Firenze. Infatti, Lucas Paquetà sarà assente per squalifica e il suo sostituto naturale in quella posizione è proprio il turco. Nei prossimi giorni si capirà meglio la situazione dell’infermeria milanista.

Redazione MilanLive.it

