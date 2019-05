NEWS MILAN BOLOGNA – Ieri sera la squadra di Gennaro Gattuso ha vinto contro il Bologna, ma non mancano le note negative nella serata di San Siro. Innanzitutto il comportamento di Tiemoué Bakayoko, in secondo luogo l’espulsione di Lucas Paquetà e poi l’infortunio di Lucas Biglia.

Il centrocampista argentino ha lasciato il campo nel corso del primo tempo di Milan-Bologna per un problema alla schiena. Ha persino lasciato lo stadio con le stampelle. Una prima lastra ha escluso fratture, nel pomeriggio di oggi sosterrà una risonanza magnetica alla zona sacro-iliaca del nervo sciatico. Lo rivela Sky Sport. Tanto dolore per l’ex Lazio. Vedremo se potrà essere a disposizione per la prossima partita contro la Fiorentina a Firenze.

Gennaro Gattuso spera di poter recuperarlo. Il Milan è in un momento non facile e ha l’obbligo di vincere tutte le tre gare di campionato che mancano. C’è bisogno del contributo di tutti. Biglia è un giocatore di esperienza e può essere molto utile, sia nello spogliatoio che in campo. Solo nel pomeriggio capiremo meglio le condizioni dell’argentino. Da tenere d’occhio anche la situazione di Hakan Calhanoglu, che nella ripresa del match col Bologna è uscito per un problema di natura muscolare.

