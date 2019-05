NEWS MILAN – In Milan-Bologna l’unico sorriso è la vittoria. Poi altri episodi non positivi: il comportamento di Tiemoué Bakayoko e gli infortuni di Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu, entrambi sostituiti questa sera.

L’argentino ha lasciato il campo intorno alla metà del primo tempo – e da qui è nato il battibecco fra il francese e Gennaro Gattuso. Stando alle prime indiscrezioni, il centrocampista ha avuto un problema alla schiena e ha lasciato San Siro in stampelle. Non una bella notizia per il Milan, che già deve fare i conti con numerose assenze fra infortuni e squalifiche: ricordiamo che Lucas Paquetà salterà la Fiorentina per squalifica. Domani gli esami strumentali per Biglia per conoscere l’entità dell’infortunio.

Anche Calhanoglu farà i test. Per il turco si è trattato di un problema muscolare. Però è passato dalla zona mista sulle sue gambe e senza bisogno delle stampelle. Pare che il calciatore abbia rassicurato i giornalisti presenti sulle sue condizioni. Speriamo che possa essere a disposizione per la prossima partita di campionato all’Artemio Franchi. Se ne saprà di più nella giornata di domani. Molto meno probabile che a Firenze possa giocare Biglia. Se dovesse risolversi la questione Bakayoko, Gattuso potrebbe affidarsi a lui. Altrimenti José Mauri ha dimostrato di essere pronto e utile alla causa.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it