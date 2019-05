NEWS MILAN BOLOGNA – Importantissima vittoria della squadra di Gennaro Gattuso contro il Bologna. I 3 punti conquistati a San Siro tengono vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. L’Atalanta quarta dista solo tre lunghezze.

Sono stati i gol di Jesus Suso e Fabio Borini a regalare il successo ad un Milan che da circa un mese e mezzo fatica tanto. Anche il risultato di ieri sera non è stato semplice da ottenere. Il Diavolo era partito discretamente, poi ha sofferto tanto e trovato la rete in uno dei momenti peggiori probabilmente. Nella ripresa abbastanza equilibrio, ma fondamentale il raddoppio per rendere poi inutile la marcatura di Mattia Destro.

Una vittoria che il Milan dedica a Mattia Caldara, giocatore che in questa stagione è stato veramente sfortunato. Tanti infortuni pesanti subito, l’ultimo la frattura del legamento crociato del ginocchio sinistro. È stato operato e recupererà in 5-6 mesi circa. Durante il match col Bologna bellissimo gesto di Franck Kessie, che ha esposto proprio la maglia di Caldara. E dopo il match, l’ivoriano ha scritto un post su Instagram: «Questa importante vittoria la dedichiamo a te. Ti aspettiamo presto in campo Mattia!». Per il difensore ex di Atalanta e Juventus ci sarà da aspettare parecchio prima di rivederlo a disposizione. Speriamo che, una volta recuperato, Mattia riesca a dimostrare il proprio valore e che gli infortuni lo lascino in pace.

