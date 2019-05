MILAN NEWS – C’è ancora tante indecisione per quello che sarà il prossimo allenatore del Milan, visto che il futuro di Gennaro Gattuso è ancora tutto da decifrare.

L’attuale mister rossonero potrebbe lasciare spazio ad un tecnico più esperto dopo una stagione troppo altalenante e ondivaga, tanto che i vari media stanno scrivendo vari nomi per quanto riguarda la futura guida tecnica del Milan.

Uno dei profili che potrebbe realmente piacere al Milan è quello di Eusebio Di Francesco, allenatore ex Roma che è stato esonerato dai giallorossi un paio di mesi fa.

Il tecnico abruzzese potrebbe essere la prima scelta rossonera in caso di mancata qualificazione alla Champions League per la prossima stagione: in pratica, se il Milan non riuscisse ad avere le risorse per un allenatore di prima fascia, potrebbe rivolgersi a Di Francesco che difficilmente snobberebbe tale ipotesi.

L’altro club interessato però è il Siviglia: oggi la Gazzetta dello Sport parla di contatti già avvenuti tra il club andaluso e Di Francesco con un’offerta per un biennale piuttosto ricco. Il d.s. Monchi ha ammesso di avere pensato all’ex romanista ma senza considerarlo una priorità al momento. Così come il Milan, che spera probabilmente di ottenere il sì di un grande allenatore (Conte in primis) per poi rivolgere le proprie attenzioni su Di Francesco come seconda o terza scelta.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

