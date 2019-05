Squadra al lavoro anche questa mattina, accolta a Milanello da una giornata piovosa. I rossoneri sono scesi in campo alle 11:00 per continuare la preparazione della trasferta di Firenze, in programma sabato 11 maggio alle 20.30 allo stadio Franchi. Di seguito il report della seduta da acmilan.com:

I rossoneri, sul centrale, hanno iniziato il riscaldamento attraverso una serie di giri di corsa lungo il perimetro, corsa abbinata ad alcuni esercizi di mobilità articolare. Poi la squadra è stata divisa in tre gruppi che si sono alternati nelle tre stazioni preparate per svolgere alcune esercitazioni tecniche, a seguire con tutti i giocatori riuniti si è curato il possesso palla prima di passare alla fase tattica, che si è conclusa giocando la consueta partitella su campo ridotto.

Per giovedì 9 maggio, a Milanello, è ancora previsto un solo allenamento al mattino a partire dalle 11:00.

The Rossoneri are getting into the groove ahead of the big match this weekend 🎵 A Milanello continua la preparazione verso #FiorentinaMilan ⚽💪🏻 pic.twitter.com/hQj573GXsk — AC Milan (@acmilan) 8 maggio 2019

