CALCIOMERCATO MILAN – Tanti i talenti di altissimo livello esplosi nell’Atalanta che, durante la stagione in corso, sta dimostrando tutto il suo valore sia come squadra sia come singoli.

La formazione nerazzurra è cresciuta moltissimo grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini, abile a trascinare i suoi verso la finalissima di Coppa Italia e una possibile qualificazione storica alla prossima Champions League. Ed è automatico come molti titolari della rosa atalantina siano finiti nel mirino di club importanti e di primo piano.

Calciomercato Milan, occhi su Castagne. Ma c’è anche il Napoli

Il Milan per esempio è una delle squadre che attinge spesso dalla fucina richissima dell’Atalanta: basti pensare che negli ultimi cinque anni la rosa rossonera si è arricchita di calciatori del calibro di Bonaventura, Conti, Kessie e Caldara, tutti provenienti da stagioni molto positive dalle parti di Bergamo.

Il prossimo talento orobico che il Milan sembra pronto ad assaltare è un laterale tuttofare che durante la stagione in corso ha dimostrato grandi doti tecniche e atletiche, ma anche la capacità di giocare sue entrambe le fasce. Si tratta di Timothy Castagne, esterno belga classe ’95 che anche domenica scorsa nello scontro diretto con la Lazio ha messo la propria firma segnando un gol a dir poco fondamentale.

Un calciatore duttile e dinamico, che al nuovo Milan farebbe comodo per la sua qualità nella fase offensiva e l’equilibrio in quella difensiva. Occhio però, secondo quanto riporta Gazzetta.it, anche al Napoli che al pari dei rossoneri si è mosso in direzione Castagne dopo l’ottima prova disputata dal 23enne al San Paolo un paio di settimane fa. L’Atalanta lo valuta almeno 15 milioni di euro, cifra però destinata a salire qualora gli orobici dovessero qualificarsi alla Champions a fine campionato.

