MILAN NEWS – Prima di tutto conta il Milan e il finale della stagione. Lo ha ammesso a chiare lettere Gennaro Gattuso dopo la vittoria di lunedì sera contro il Bologna.

Il tecnico rossonero sa di non dover più fare calcoli o strategie programmate: il Milan giocherà tre gare decisive, come fossero finali, per tenere accesa la speranza di agganciare il quarto posto Champions almeno fino all’ultima giornata di Serie A. Già contro la Fiorentina dunque sabato sera servirà il miglior Milan possibile, per uomini schierati e motivazioni.

Per tale motivo, come riporta anche Calciomercato.com, mister Gattuso potrebbe passare sopra ai comportamenti non proprio perfetti di Timoué Bakayoko e riproporlo al centro del campo dal 1′ minuto contro la Fiorentina nella difficile trasferta della 36.a giornata. Il francese, punito con l’esclusione nell’ultimo match e poi protagonista di un brutto litigio con Gattuso stesso in panchina, dovrebbe tornare dunque tra i titolari per cercare di sfruttare quelle qualità che hanno aiutato molto il Milan nella fase centrale della stagione.

La candidatura dell’ex Chelsea cresce anche per via dei problemi al bacino di Lucas Biglia: niente di grave per il regista argentino che però anche ieri non si è allenato con il gruppo e dunque sembra costretto a dare forfait. Tra il frizzante José Mauri, autore di un’ottima prova contro il Bologna, ed il roccioso ma fin troppo esuberante Bakayoko pare che i rossoneri punteranno sul secondo per restare in scia quarto posto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

