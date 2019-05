MILAN NEWS – Il toto-allenatore per la futura panchina del Milan impazza: il club rossonero è sicuro di cambiare guida tecnica in vista della nuova stagione ed i media si scatenano nel proporre nomi e piste sempre diverse.

La redazione di Sportmediaset conferma però le indiscrezioni degli scorsi giorni, che vedrebbero il Milan puntare forte su Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma attualmente libero da impieghi, considerato evidentemente la pista prioritaria della dirigenza milanista per sostituire Gennaro Gattuso al timone.

Il mister abruzzese dunque sarebbe in pole per allenare il Milan a partire dalla prossima estate; l’ex Roma è stato avvistato nel capoluogo lombardo nei giorni scorsi, senza però che Di Francesco incontrasse ufficialmente i dirigenti rossoneri. Ma i contatti tra le parti appaiono frequenti: addirittura si parla di un’offerta per un contratto da quasi 3 milioni di euro a stagione, una proposta per ora soltanto accennata visto che il Milan prima di affondare vuole fare il punto della situazione con le eventuali alternative.

Il nome di Gian Piero Gasperini fa ancora gola, così come quello di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham finalista di Champions League. Due piste però molto difficili da raggiungere per le resistenze in primis delle rispettive società d’appartenenza. Con tali premesse, la candidatura di Di Francesco resta la più papabile e raggiungibile per il futuro della guida tecnica a Milanello.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

