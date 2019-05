MILAN NEWS – Si fa un gran parlare in casa Milan di chi sarà il prossimo allenatore rossonero dopo la fine di questa turbolenta e per l’ennesima volta deludente stagione.

La posizione di Gennaro Gattuso resta in bilico, visti sopratutto gli ultimi due mesi ampiamente sottotono della sua squadra, e nelle volontà dei dirigenti Milan c’è quella di affidare la panchina ad un tecnico più esperto e di pedigree internazionale, che possa finalmente costruire un progetto tecnico ad ampio raggio.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Tra i nomi fatti dai media nelle ultime settimane spunta quello di Eusebio Di Francesco che, a detta di alcuni colleghi, sarebbe in pole per sostituire Gattuso a partire da giugno prossimo. L’ex allenatore della Roma sarebbe stato contattato dal Milan come una delle prime scelte, con tanto di prima bozza di proposta da 3 milioni netti a stagione.

Una notizia che, come riportato da Sky Sport, è stata smentita immediatamente da Leonardo: il direttore dell’area tecnica, oggi presente a Milanello, avrebbe fatto sapere direttamente all’emittente satellitare di non aver effettuato alcuna proposta a Di Francesco, smentendo così eventuali approcci concreti tra le parti.

Il Milan è concentrato ancora sulle ultime tre gare di campionato e l’obiettivo quarto posto, seppur difficile, non è ancora sfumato: l’idea è che se i rossoneri dovessero riuscire ad accedere alla prossima Champions League i piani di Leonardo e compagnia sarebbero ben diversi, più prestigiosi e competitivi. Al contrario, con un piazzamento inferiore, la candidatura di Di Francesco potrebbe prendere seriamente corpo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it