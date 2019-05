MILAN NEWS – Il momento in casa Milan non è dei più facili, nonostante la vittoria di lunedì sera contro il Bologna che ha ammorbidito gli animi.

C’è però aria di smobilitazione e anche di un pizzico di fallimento dopo gli ultimi mesi a ribasso per la banda Gattuso. A rimettere però tutto in ballo è stato il presidente Paolo Scaroni, primo rappresentante del club che ha risposto alle domande dell’Ansa riguardo al futuro della squadra rossonera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Scaroni, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League non sia così semplice da raggiungere, ha voluto parlare in toni ottimisti e positivi del finale di stagione del Milan: “Lunedi’ sera a San Siro ho visto segnali positivi dalla squadra, che ha sofferto, lottato, e’ rimasta nella partita nonostante le difficoltà. Siamo, nonostante tutto, a tre punti dalla Champions League, sono fiducioso per questo finale di campionato, con sfide non facili, ma per le quali so che tutto il Club sta lavorando con impegno per conseguire il massimo risultato possibile”.

Piena fiducia dunque nel lavoro di Gattuso e dei dirigenti, in particolare il discusso Leonardo, anche dopo una primavera davvero deludente: “Sia l’allenatore che i nostri dirigenti sportivi godono della nostra massima fiducia, anche alla luce della corretta gestione delle criticità più recenti”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it