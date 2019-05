CALCIOMERCATO MILAN – La campagna acquisti rossonera dipenderà molto dalla qualificazione o meno in Champions League, non è una novità. I premi UEFA possono consentire di avere più margine di manovra a Leonardo e Paolo Maldini.

Il Milan avrebbe bisogno di intervenire in ogni reparto. Le scelte dipenderanno anche in base all’allenatore che ci sarà in panchina. Difficilmente Gennaro Gattuso sarà confermato, c’è grande curiosità di vedere chi lo sostituirà e che progetto tecnico-tattico verrà portato avanti. Circolano tanti nomi in questi giorni.

Calciomercato Milan: occhi su Mustafi e Castagne

Il quotidiano Tuttosport stamane spiega che il Milan ha avviato i contatti per Timothy Castagne e Shkodran Mustafi. Il 23enne belga è uno dei dei titolari dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. 4 gol e 5 assist nelle 33 presenze stagionali. Viene impiegato come esterno sinistro di centrocampo nel 3-4-2-1 del mister nerazzurro. Anche il Napoli lo ha messo nel mirino e pure dall’estero non mancano manifestazioni di interesse. La valutazione del giocatore supera i 10 milioni di euro.

Castagne è arrivato all’Atalanta nell’estate 2007, proveniente dal Genk, e fu pagato circa 6 milioni. In queste stagioni a Bergamo è cresciuto e potrebbe essere tentato dalla possibilità di mettersi alla prova in una piazza più importante. Tuttavia, in caso di qualificazione Champions della squadra di Gasperini le sue prospettive possono cambiare. I big nerazzurri potrebbero decidere di restare per giocarsi assieme la massima competizione UEFA per club.

Uno che certamente è destinato a cambiare aria è Mustafi. Il suo addio all’Arsenal viene dato per certo, dato che la sua stagione non è stata troppo positiva. Ha giocato spesso titolare (37 volte in 39 presenze), ma il suo rendimento non ha convinto i Gunners. La tifoseria lo ha criticato tantissimo sui social e il tedesco lascerà Londra. Pagato ben 41 milioni di euro nell’estate 2016, l’ex Valencia tornerebbe volentieri in Italia. Ha già indossato la maglia della Sampdoria e conosce la Serie A. Il Milan lo sta valutando, però molto dipenderà anche dal prezzo che fisserà l’Arsenal.

