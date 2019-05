MILAN NEWS – Il portiere rossonero Pepe Reina viene da una stagione piuttosto particolare, la prima da secondo in carica alle spalle di un titolare.

Reina ha dimostrato grande spirito di sacrificio e di abnegazione, arrivando a giocare bene anche nelle poche apparizioni stagionali con la maglia del Milan, in particolare durante il cammino in Coppa Italia. Davvero un lusso per i rossoneri avere un secondo portiere esperto e prestigioso come lo spagnolo.

Interpellato dall’emittente spagnola Cadena Ser, Reina ha proprio detto la sua su questa prima stagione rossonera, che lo vede confrontarsi quotidianamente con Gigio Donnarumma: “Per me è stata una stagione particolare, ho giocato meno ma mi sono fatto trovare preparato. Davanti ho un fenomeno come Donnarumma, ha fatto un’annata spettacolare e il mio compito principale è aiutarlo nei fondamentali e nei momenti di difficoltà. La mia carriera è cambiata ma va bene così”.

Reina poi ha detto la sua sul futuro professionale ormai legato ai rossoneri: “Mi sento bene e voglio continuare a giocare. Ho due anni di contratto con il Milan e resterò qui, poi si vedrà. Mi piacerebbe fare l’allenatore ma è un passo che deciderò successivamente”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

