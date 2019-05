NEWS MILAN – A 270 minuti dalla fine, arriva un’iniezione di fiducia nei confronti di Gennaro Gattuso. Spinta che giunge direttamente da Paolo Scaroni, presidente del Milan.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri, nel corso della Gazzetta night, il patron rossonero si è brevemente espresso sulla rush finale del Diavolo: “Il Milan ha fiducia totale in Gattuso. Per entrare in Champions dobbiamo recuperare solo 3 punti”. E il Corriere dello Sport aggiunge ulteriori dichiarazioni, rilasciate ieri in occasione all’assemblea di Lega Serie A: “Lunedì sera a San Siro ho visto segnali positivi dalla squadra, che ha sofferto, lottato, è rimasta nella partita nonostante le difficoltà. Sono fiducioso per questo finale di campionato, con sfide non facili, ma per le quali so che tutto il club sta lavorando con impegno per conseguire il massimo risultato possibile”.

In effetti il grande traguardo è distante appena tre lunghezze. Il problema, piuttosto, è che il Milan non è più padrone del proprio destino, ma dipenderà strettamente dall’Atalanta per raggiungere il traguardo Champions. La Dea, alle prese con Genoa, Juventus a Torino e Sassuolo all’ultima giornata, dovrà infatti perdere almeno una partita da qui alla fine e la formazione rossonera vincerle chiaramente tutte. In caso di pari punti, sorride la compagine di Rino in virtù degli scontri diretti a favore: 2-2 a Milano, 1-3 in terra bergamasca.

