NEWS MILAN – Tre punti molto pesanti quelli conquistati dal Milan stasera all’Artemio Franchi. I rossoneri tengono il passo dell’Atalanta, vittoriosa oggi sul Genoa, ma soprattutto fanno un passo importante anche in ottica Europa League.

I rossoneri mantengono invariate le distanze dall’Atalanta, che oggi ha vinto la sua partita contro il Genoa senza troppi problemi. Ma occhio alla posizione dell’Inter: i nerazzurri sono ad un solo punto di distanza, ma con una partita in meno. La squadra di Luciano Spalletti ha bisogno di un cambio di rotta se non vuole rischiare. Lunedì gioca a San Siro contro il Chievo Verona.

Ma per il Milan sono tre punti importanti anche in chiave Europa League e quinto posto. La Roma domani sarà impegnata contro la Roma e Gattuso spera di rubarle qualche punto. Ora la squadra di Rino affronterà Spal e Frosinone, due partite sicuramente alla portata. La speranza e che possa esserci un passo falso degli uomini di Gian Piero Gasperini, impegnati la prossima settimana all’Allianz Stadium contro la Juventus. La corsa Champions è molto difficile, ma non è ancora finita. Il Milan può ancora crederci grazie a questi tre punti.

Redazione MilanLive.it

