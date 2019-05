NEWS MILAN – L’ingiusta squalifica subita per l’episodio contro l’arbitro Di Bello in Milan-Bologna, non ha impedito a Lucas Paquetà di seguire la squadra per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina.

Il calciatore brasiliano nel corso della settimana si è allenato insieme alla squadra come già riferito da Gennaro Gattuso ieri in conferenza stampa. Oggi è stato insieme alla squadra per tutta la giornata, è arrivato a Firenze proprio nel pullman con la squadra. Stessa cosa per Lucas Biglia, che addirittura è stato convocato nonostante l’indisponibilità. La maglia dell’argentino è addirittura all’interno dello spogliatoio. A riferirlo sono i colleghi di Milan TV. Non è la prima volta che succede, perché già Pepe Reina e lo stesso Biglia seguirono la squadra in trasferta in altre occasioni durante la stagione.

Tutta la squadra è unita verso un unico obiettivo: vincere. Solo così si potrà continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente l’Atalanta, principale rivale, dista 6 punti dopo la vittoria nel pomeriggio. Anche i tifosi rossoneri non fanno mancare il loro appoggio: all’Artemio Franchi il settore ospite è sold out, oltre 2.000 milanisti al seguito della squadra di Rino Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

