MILAN NEWS – La prossima estate si prospetta davvero intrigante soprattutto per il valzer di allenatori tra club italiani ed esteri.

Tante le panchine che possono saltare e dunque cambiare proprietario. Basti pensare che almeno cinque o sei delle maggiori società del campionato di Serie A sembrano pronte a mutare guida tecnica ed a reperire sul mercato allenatori il tecnico giusto per ripartire con un nuovo progetto.

Il Milan è uno dei suddetti club pronti a cambiare, soprattutto se Gennaro Gattuso, ormai sfiduciato, non dovesse riuscire nell’impresa di trascinare i rossoneri al quarto posto in classifica finale. Tra i tanti nomi che i media fanno quotidianamente per la sua sostituzione in panchina ne potrebbe spuntare uno nuovo nelle prossime ore.

La redazione di Sportmediaset oggi ha rivelato che Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è pronto a rassegnare le sue dimissioni a fine stagione. A prescindere dal piazzamento finale dei capitolini e dall’esito della finale di Coppa Italia, Inzaghi sarebbe pronto a cambiare aria e iniziare un’avventura altrove. Un profilo che potrebbe piacere al Milan, vista l’ottima esperienza laziale e un carattere sempre grintoso e aggressivo capace di valorizzare calciatori meno quotati. Eusebio Di Francesco resta sempre in pole, ma l’addio di Inzaghi junior dalla Lazio potrebbe rappresentare un’ipotesi importante.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

