NEWS MILAN – Uno che guarderà con grande interesse Fiorentina-Milan è Manuel Rui Costa, che ha indossato la maglia di entrambe le squadre. Dopo il ritiro da giocatore nel 2008, è divenuto direttore sportivo del Benfica e lavora lì tuttora.

L’ex fantasista rossonero in un’intervista al canale Youtube ufficiale della Serie A ha ricordato il suo trasferimento da Firenze a Milano nell’estate 2001 e la sua bella avventura in rossonero: «Il giorno in cui ho lasciato la Fiorentina per il Milan è stato pieno di emozioni. Stavo andando in un club dove avrei sempre voluto andare a giocare. Sono cresciuto guardando il Milan di Sacchi con gli olandesi che vincevano tutto. Per tradizione al Milan c’erano giocatori di classe. Io ero stato scelto per rimpiazzare Boban. Cinque anni fantastici. Sono stato felice di far parte di quel gruppo e di quella squadra. Abbiamo vinto veramente tutto».

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Rui Costa su Paquetà e Fiorentina-Milan

A Rui Costa è stato chiesto anche di Lucas Paquetà, talento arrivato al Milan a gennaio dal Flamengo e che lui avrebbe voluto portare nel suo Benfica: «Paquetá avrà bisogno del normale tempo di adattamento che hanno i giocatori stranieri per arrivare ad adattarsi in un nuovo campionato come l’italiano. Ma non ho dubbi che sarà veramente un simbolo del nuovo Milan».

Per quanto concerne la partita di campionato Fiorentina-Milan, l’ex campione preferisce non sbilanciarsi. Augura solamente che vinca la squadra migliore e che ne ha più bisogno:«Se c’è una partita che non mi piace guardare – conclude – è proprio questa. Si potrebbe pensare che mi piace vedere le mie squadre in campo, ma non so chi tifare. Se la Fiorentina segna mi sento male per il Milan, se il Milan segna mi sento male per la Fiorentina. L’unica cosa che posso sperare è che il risultato alla fine torni utile a chi delle due squadre ne ha più bisogno. Che vinca il migliore!».

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it