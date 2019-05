CALCIOMERCATO MILAN – La situazione che André Silva sta vivendo in Spagna in questi ultimi mesi ha del clamoroso. Il giocatore è ufficialmente fermo per infortunio da inizio aprile per un problema al tendine rotuleo, ma a quanto pare il problema sarebbe falso.

Questo è quanto si evince dalle dichiarazioni dell’allenatore del Siviglia, Joaquin Caparròs. In conferenza stampa ha attaccato il giocatore, che nonostante sia infortunato potrebbe accettare la chiamata del suo Portogallo per la Nations League: “Non siamo mica stupidi. André Silva non giocherà ed è un caso di cui bisogna parlare per il bene del calcio. Spero che la sua nazionale non lo convochi perché sarebbe un male. Come dovrebbe rimanerci il Siviglia se dovessimo vederlo giocare con il Portogallo? A prescindere, credo che debba contare il parere del medico della società che gli paga lo stipendio”.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Una situazione che, se ulteriormente confermata dai fatti, mette fortemente a rischio la professionalità dell’attaccante. Ad inizio stagione dopo la sua richiesta a Leonardo di essere ceduto, il matrimonio con il Siviglia procedeva alla grande. I tanti gol iniziali avevano addirittura portato il club spagnolo a voler definire quanto prima il riscatto stabilito. Da gennaio in poi però la situazione si è completamente capovolta. Adesso non solo è certo che il Siviglia non lo riscatterà, ma è anche in dubbio l’utilità che potrebbe avere il Milan nell’avere un giocatore che finge un infortunio e non aiuta la propria squadra.

Risulta anche complicato trovare una squadra a cui cederlo, a titolo definitivo o quantomeno in prestito, così come sarà difficile per lo stesso agente Jorge Mendes, proporlo a club importanti. Sul portoghese c’è il forte interesse del Wolverhampton, ma a questo punto è tutto un grosso punto interrogativo. Anzitutto ci sarebbe da chiarire la sua posizione con il Siviglia, magari negando pubblicamente le dichiarazioni dell’allenatore che parla di “finto infortunio”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it