NEWS MILAN – Ieri vittoria importante per il Milan all’Artemio Franchi, per nulla scontata e tutto sommato meritata. Si poteva approfittare maggiormente dello sbandamento viola nel primo tempo, ma contava ottenere i tre punti.

Sui social, come sempre e soprattutto dopo le vittorie, i rossoneri hanno scritto diversi messaggi. Partiamo dal migliore in campo a nostro avviso, Alessio Romagnoli, che ieri ha collezionato la 150^ presenza con la maglia del Milan: “Il modo migliore per festeggiare le 150 partite in rossonero! È un onore far parte di questa società”. Gigio Donnarumma ha salvato il risultato in almeno due occasioni nette, ma continua a non mantenere attivo il suo profilo social. Ultimo post dopo Chievo-Milan.

“Questa squadra non molla!”, scrive Mateo Musacchio. L’autore del gol vittoria, Hakan Calhanoglu, si è limitato ad un cuore, un “forza Milan” e alla foto della sua esultanza. Interessante invece il pensiero di Jesus Suso, ieri autore dell’assist decisivo: “Per il momento chiudiamo in un cassetto rimorsi e rimpianti. Abbiamo il dovere di crederci. Mancano 180 minuti e 6 punti. Poi si vedrà ✌🏻🔴🖤 Sempre Forza Milan”.

Krzysztof Piatek ancora a digiuno di gol, ma non manca di pensare sempre e solo al bene della squadra: “Mancano due partite, ci servono 6 punti! 🔴⚫ Complimenti Calhanoglu per il gol che hai fatto! 👌 “. Ignazio Abate pubblica una foto e scrive “Con il Milan nel cuore”, e non poteva essere altrimenti visto il lavoro esemplare che sta facendo in questa stagione. Fabio Borini invece non pubblica niente su Instagram, nonostante anche ieri sera abbia dato il massimo e sia stato decisivo per la vittoria sui viola.

Visualizza questo post su Instagram Questa squadra non molla! 👊🏽⚽ #ForzaMilan @acmilan Un post condiviso da Mateo Musacchio (@mateomusacchio) in data: Mag 11, 2019 at 2:29 PDT

Visualizza questo post su Instagram ❤⚽️🎯🖤 #HC10 #DareToCreate #ForzaMilan @acmilan Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu ⚽️🔟 (@hakancalhanoglu) in data: Mag 12, 2019 at 3:43 PDT

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

