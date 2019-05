MILAN NEWS – Gennaro Gattuso e il Milan: nulla sarebbe ancora propriamente deciso. Sicuramente la bilancia odierna propende più per l’addio, ma la decisione definitiva sembrerebbe ancora non maturata.

Lo ha rivelato il collega Gianluca Di Marzio ieri negli studi di Sky. Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, ancora non sarebbero state tratte le conclusioni da parte di Elliott Management Corporation: “Io credo che una decisione definitiva ancora non sia stata giunta. E penso che non sarebbe nemmeno giusto mandarlo via in caso di qualificazione in Champions League. Può ancora farela, il calendario dà questa possibilità”.

Lo scorso 5 maggio Rino si è espresso così sul suo futuro e i tanti rumors in merito a un suo successore: “Oggi il mio obiettivo è andare in Champions League: ho due anni di contratto. La parola dimissione non fa parte del mio modo di essere, il mio obiettivo è la Champions League e poi per il resto non conta nulla. Sento dire che il prossimo anno vado via, ma la società non mi ha mai detto nulla in merito. Forse è roba che inventate. Al momento conta portare più in alto possibile il Milan, stop. Poi leggo, per quelle poche cose che leggo, tanta roba assurda”.

