NEWS MILAN – Antonio Conte verso Milano, ma non sponda rossonera. Più che il Milan, considerando i problemi finanziari e la mancata certezza della Champions League, è infatti l’Inter che prova ad affondare il colpo in vista della prossima stagione.

Come riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, ci sarebbe addirittura già un’intesa tra le parti. Contratto triennale da 9 milioni di euro a stagione: questo l’accordo tra il club nerazzurro e l’allenatore salentino. Si attende solo la matematica qualificazione nella massima competizione europea per entrare nel vivo, pass che potrebbe essere strappato già oggi a San Siro contro il Chievo dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta terza.

Ma c’è anche un’altra insidia all’orizzonte che non farebbe dormire serenamente il gruppo Suning: la Juventus. Perché finché la società bianconera non chiarirà la posizione di Massimiliano Allegri e soprattutto la scelta di un eventuale erede, ci potrebbe essere sempre la tentazione di un ritorno a casa per l’ex Chelsea desideroso di un progetto totale competitivo e attrezzato per vincere quanto prima possibile. Elliott Management Corporation resta sullo sfondo e osserva, ma al momento sembrerebbero mancare i presupposti per convincere il 49enne di Lecce.

