NEWS MILAN – La stagione è ormai agli sgoccioli, mancano due partite al Milan per chiuderla ed è ancora tutto in bilico. Perso il quarto posto, nelle ultime due partite servirà vincere e sperare che l’Atalanta ne perda una o le pareggi entrambe.

Il futuro del club rossonero è chiaro: la nuova proprietà Elliott subentrata lo scorso luglio ha avuto poco tempo per programmare la scorsa estate, la squadra ha risentito di tante vicende negative accadute nel corso della stagione, ma fino all’ultimo si sta giocando la Champions League. Questa estate ci sarà molto più tempo per lavorare sul calciomercato e non solo… Il giornalista Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato proprio di questo: “Secondo me questa sarà un’estate di rivoluzione in casa rossonera. Quando dico rivoluzione intendo un misto tra rosa, forse allenatore anche non sono certo che Gattuso non sarà l’allenatore del Milan anche la prossima stagione, e attenzione anche anche a dei possibili cambiamenti a livello societario. Dipenderà molto dalla classifica finale”.

L’incertezza sul futuro di Gattuso è stata ribadita anche dal collega Gianluca Di Marzio. Rino potrebbe anche rimanere un altro anno, visto che tutto sommato questo Milan ha attraversato momenti negativi non dipesi dall’allenatore per la maggior parte. Dagli infortuni, agli attacchi dei media e le bravate di qualche giocatore.

Interessante invece la questione societaria: posto che nessuno dell’attuale management ci appare in bilico (intendiamo Maldini, Leonardo, Scaroni e Gazidis), probabile ci sia qualche nuovo innesto. Magari un direttore sportivo, posizione al momento occupata da Leonardo responsabile anche dell’area tecnica. Presto ne sapremo di più.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it