MILAN NEWS – Il Ronaldo che oggigiorno è sulle pagine di tutti i giornali è Cristiano, il numero 7 della Juventus che fa spesso parlare di sé.

Ma il primo Ronaldo della storia del calcio ad essere giunto a livelli altissimi è il cosiddetto Fenomeno, l’ex centravanti brasiliano che negli anni ’90 aveva sconvolto il mondo del pallone con giocate pazzesche ed un talento infinito.

L’ex attaccante, oggi proprietario al 51% del Valladolid, è tornato a parlare di alcuni episodi della sua carriera purtroppo breve, costellata da infortuni gravi al ginocchio. Interpellato dal Financial Times, Ronaldo ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura calcistica, ricordando anche l’esperienza nel Milan dal 2006 al 2008.

In particolare Ronie rimase colpito da come l’ex presidente Silvio Berlusconi voleva intervenire negli aspetti tattici della squadra: “Ricordo la passione del presidente Berlusconi che ci dava anche consigli sulle strategie. Diceva: ‘perché non segnate mai da calcio d’angolo? E’ così facile: state tutti fuori area, e quando arriva il cross entrate’. Quando parlava lui lo stavamo a sentire e gli rispondevamo che avremmo fatto così, ma poi in campo facevamo come ci pareva”.

Ronaldo ha anche raccontato un tenero episodio legato ad un suo connazionale molto legato al Milan, il portiere Dida: “Prima della finale del Mondiale 2002 tutti nel ritiro del Brasile volevano dormire. Io no, volevo parlare e restare sveglio. Chiesi a Dida di farmi compagnia e lui accettò. Fu importante per me, avevo paura di stare di nuovo male come accadde nel 1998 a Parigi”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

