NEWS MILAN – Massimiliano Allegri ha un passato molto noto sulla panchina del Milan e ieri contro la Juventus ha giocato contro quella Roma che poteva essere la sua squadra. Infatti nell’estate 2013, quando guidava i rossoneri, avrebbe potuto trasferirsi nella capitale.

Il tecnico toscano dopo la sconfitta dell’Olimpico ha confermato in conferenza stampa il retroscena già emerso tempo addietro: «Sono stato vicino alla Roma sei anni fa, poi il presidente Berlusconi e Galliani mi fecero restare al Milan. Roma è una città affascinante ed è normale che fare risultati a Roma sarebbe straordinario. Comunque io ho un contratto con la Juventus e sono felice di rimanere».

Allegri potrebbe non restare sulla panchina della Juventus. A breve dovrebbe incontrare il presidente Andrea Agnelli e il direttore sportivo Fabio Paratici per decidere il futuro. Tante indiscrezioni danno per certa la separazione, però non bisogna dare niente per scontato. In ogni caso, l’allenatore di Livorno non è privo di proposte. Sia in Italia che all’estero potrebbe trovare una sistemazione. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Paris Saint-Germain, dove Thomas Tuchel non è certo al 100% di restare al proprio posto.

