Una notizia sconvolge il calcio italiano ed in particolare il mondo della Serie B: il Palermo è stato retrocesso nella serie inferiore per via di illeciti amministrativi.

Lo ha stabilito il Tribunale FIGC nella sentenza di primo grado odierna; condanna pesantissima per la società siciliana, che dopo tale decisione viene slittata all’ultimo posto della classifica cadetta e dunque retrocede direttamente in Serie C.

Il Tribunale federale ha accolto così la denuncia della Procura riguardo una serie di illeciti finanziari nella gestione del club tra il 2014 ed il 2017, mentre è stato dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Maurizio Zamparini, visto che era stato archiviato già in precedenza.

Il Palermo ora ha 48 ore a disposizione per presentare ricorso in Corte d’appello, la quale dovrebbe poi emettere il giudizio entro una decina di giorni. Tutto ciò farà sì che possano slittare le date dei playoff e dei playout di Serie B. Nel frattempo sono cambiate anche le posizioni finali della regular season 2018-2019: il Palermo come detto retrocede in C assieme a Padova e Carpi, la Salernitana ed il Foggia si sfideranno nei playout decisivi per la salvezza mentre il Perugia viene ‘promosso’ tra le otto squadre in lotta nei playoff promozione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

