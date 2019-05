CALCIOMERCATO MILAN – Non finiscono le grane in casa Milan per quanto riguarda la squadra del futuro che dovrebbe essere creata per tornare ad alti livelli.

Un altro calciatore che dovrebbe presto transitare nuovamente in casa rossonera è André Silva; l’attaccante portoghese classe 1995 è attualmente un calciatore del Siviglia, dove sembrava potesse esplodere e finalmente maturare soprattutto dopo un inizio di stagione a dir poco esaltante.

Calciomercato Milan, scoppia la grana André Silva

L’attaccante ex Porto era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto, fissato a 38 milioni di euro, con la speranza per il Milan di ottenere una plusvalenza a fine stagione con la cessione definitiva del centravanti in Spagna. Un’ipotesi però tutta da rivedere, visto che negli ultimi mesi Silva ha calato di molto il proprio rendimento ed è stato anche ‘mortificato’ dai giudizi negativi del tecnico Joaquin Caparros, che lo ha additato come calciatore sopravvalutato e anche immaturo da un punto di vista calcistico e comportamentale.

Come scrive oggi anche il Corriere dello Sport Silva dunque è quasi impossibilitato a restare al Siviglia, che ha anche considerato troppo elevata la richiesta del Milan per il riscatto a titolo definitivo. Il calciatore si ritroverà con i suoi vecchi compagni a Milanello per cercare di reintegrarsi in rosa oppure per trovare proposte esterne accettabili e intriganti. L’ex numero 9 rossonero dunque sarà una sorta di cruccio per la rosa del Milan, che dovrà gestire un calciatore costoso e proveniente dall’ennesima stagione sotto tono. Non è da escludere che possa restare in rosa come vice-Piatek, ma di certo avere un calciatore come André Silva solo per la panchina è un lusso economico e tecnico esagerato per il club.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

