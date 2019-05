CALCIOMERCATO MILAN – Lorenzo Insigne nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza al Milan. Probabilmente la questione rinnovo ha messo in azione l’agente Mino Raiola. Ma realmente non c’erano grosse possibilità che il calciatore vestisse rossonero, e i motivi erano parecchio noti.

Certamente l’età non giocava a favore di Insigne, che il prossimo 4 giugno compirà 28 anni. Inoltre a livello di caratteristiche non è quel che profilo che serve al Milan per fare il salto di qualità. Se c’è una peculiarità assente in questa squadra è la velocità palla al piede e la capacità di alzare i ritmi alla partita, cosa che Insigne non ha mai mostrato nemmeno nel periodo più alto della sua carriera, nell’ultimo anno con Maurizio Sarri con lo Scudetto sfiorato. Negli ultimi giorni Carlo Ancelotti e varie indiscrezioni hanno confermato che Insigne rinnoverà il proprio contratto con il Napoli.

Calciomercato Milan, De Laurentiis sul futuro di Insigne

Oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha riaperto le voci sul futuro di Lorenzo Insigne. Nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato dal Corriere dello Sport il numero 1 azzurro ha dichiarato: “Se Insigne resterà al Napoli? Insigne mi risulta che sia un giocatore del Napoli, è napoletano”. Poi ha aggiunto: “Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, se poi questa grande responsabilità di essere anche napoletano gli ha giocato nel passato e gli potrebbe giocare nel futuro una idiosincrasia con quei tifosi, che dico che non sono tifosi, non posso certo obbligarlo a rimanere suo malgrado”.

De Laurentiis però ribadisce l’accordo sul rinnovo già trovato con Raiola, dunque Insigne dovrebbe restare in azzurro anche la prossima stagione, a meno di clamorose offerte nel corso dell’estate: “Lui più volte, quattro anni fa o sei anni fa e anche recentemente prima di accordarci con Raiola, mi ha chiesto di andare via perché non si sentiva amato”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

