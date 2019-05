CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan pare essersi convinto: Stefano Sensi è il rinforzo giusto per il centrocampo. L’interesse dei rossoneri non è nuovo: già a gennaio Leonardo provò a strapparlo al Sassuolo, ricevendo picche.

Adesso la situazione è totalmente diversa. Il calciatore stesso spinge per andare in una grande e l’offerta dei rossoneri lo stuzzica. Stando all’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, in queste ore si registra un’accelerata della dirigenza del ‘Diavolo’ per chiudere l’operazione con gli emiliani. Sensi rientra perfettamente nei parametri: è giovane, di prospettiva e accessibile economicamente. Infatti l’operazione dovrebbe costare al Milan intorno ai 15 milioni. O meglio, è quella la cifra che Leonardo e Paolo Maldini vogliono “imporre” per chiudere.

Sensi-Milan, affare concreto

Il Milan apprezza Sensi e Sensi apprezza il Milan. Su questo si basano le mosse del club di via Aldo Rossi, pronto a mettere in cassaforte il primo colpo dell’estate. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2020: con un solo anno a disposizione, il Sassuolo non può avanzare grandi richieste. Giorgio Squinzi lo valuta 20 milioni, l’offerta dei rossoneri è di 15 milioni. E a questa cifra si può chiudere, a meno di inserimenti di altre squadre e proposte più alte. Probabile l’inserimento nella trattativa di qualche bonus. In ogni caso, stando a quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, l’affare sembra vicino alla chiusura. Chiaramente bisognerà aspettare ancora qualche settimana: da qui all’estate passano tante cose, ma anche un eventuale cambio in panchina non dovrebbe intaccare questa possibilità. Sensi piace molto alla società perché rispetta ogni parametro ed è in linea con il progetto di Elliott Management Corporation. Quest’anno si è messo in luce per prestazioni importanti, tra l’altro in ogni ruolo del centrocampo. Nasce come regista, poi con Roberto De Zerbi ha imparato tempi e spazi della mezzala e di recente ha fatto anche il trequartista con ottimi risultati. Ha delle doti tecniche importanti e può dare qualità al centrocampo rossonero. Fra gli acquisti fattibili dal punto di vista economico, lui è uno dei migliori in circolazione.

Redazione MilanLive.it

