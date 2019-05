MILAN NEWS – Negli ultimi anni il Milan ha quasi sempre presentato la nuova maglia ufficiale da gara per la stagione successiva nell’ultimo match casalingo del campionato.

Un’usanza che sembrava dovesse ripetersi anche in vista di Milan-Frosinone di domenica prossima, con i rossoneri che avrebbero dovuto indossare per la prima volta la divisa casalinga della stagione 2019-2020, che alcuni siti web specializzati hanno già ‘spoilerato’ da alcune settimane con immagini inedite ed esclusive.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

In realtà nell’ultima sfida casalinga di questa stagione contro i ciociari già retrocessi il Milan scenderà in campo ancora con la maglia utilizzata nel campionato corrente. Nessuna presentazione o anteprima per la divisa firmata Puma che dovrebbe ricalcare, almeno secondo le anticipazioni grafiche, quella del Centenario indossata nel 1999-2000.

Ci sarà dunque da attendere per i tifosi milanisti sia per intravedere la nuova casacca sia per poterla acquistare. Secondo Tuttosport il Milan presenterà le divise ufficiali 2019-2020 per in un evento speciale a fine mese preparato ad hoc dal club rossonero e da Puma, dando così anche il via alla vendita ufficiale di tali maglie e oggetti da gara che potranno essere viste ed acquistate pressi gli Store del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it