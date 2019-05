MILAN NEWS – C’è grande curiosità sul nome dell’allenatore che guiderà il Milan in vista della prossima stagione, anche se non è da escludere una conferma di Rino Gattuso.

Tante le piste che circolano ed i nomi papabili che potrebbero essere chiamati per guidare la squadra rossonera. Oggi è arrivato anche il parere di Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan per circa trent’anni, che è stato interpellato da La 7 anche sulla questione relativa alla sfera tecnica rossonera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Berlusconi non ha voluto mettere esplicitamente bocca sulla discussione e sulle voci di mercato, ma come al solito non ha escluso piccole polemiche a livello tattico, come accadeva sovente durante il suo mandato: “Il prossimo allenatore del Milan? Mi astengo dai giudizi, non voglio fare nomi altrimenti vengo accusato di influenzare anche la nuova società. Mi limito a dire che il Milan continua a non giocare con il modulo ideale, quello che ai miei tempi ci ha fatto trionfare nel mondo e mi ha fatto diventare il presidente più vincente della storia”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it