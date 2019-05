MILAN NEWS – Una cosa è certa: nella sua carriera da calciatore Gennaro Gattuso ha ottenuto tantissimo rispetto e benevolenza da parte di vecchi compagni o avversari.

La sua proverbiale grinta che ha contraddistinto il percorso in campo di Gattuso lo ha portato ad essere un elemento sempre stimatissimo, in particolare da chi ha condiviso maglia e spogliatoi con Rino. Uno di questi è Fabio Cannavaro, ex compagno di Nazionale che assieme all’attuale tecnico del Milan ha trionfato negli indimenticabili Mondiali del 2006.

Cannavaro, in un’intervista odierna concessa al Corriere dello Sport, ha parlato proprio di Gattuso e di un recente dialogo sul ruolo dell’allenatore avuto con l’ex centrocampista: “Ho parlato con Rino, gli ho detto che sbaglia a prendersi troppe responsabilità da allenatore. Dovrebbe insistere più nel prendersi meriti per quello che sta facendo, sottolineando i risultati ottenuti”.

Non è il primo che rimprovera a Gattuso un atteggiamento troppo umile e responsabile, consigliando al tecnico rossonero di non sottolineare le colpe e le imputabilità ai calciatori del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

