NEWS MILAN – Davide Calabria è ai box per via di un infortunio che gli ha fatto concludere anticipatamente la stagione, ma lavora per riprendersi al più presto. Intanto arriva una notizia ufficiale che lo riguarda direttamente.

Infatti, il terzino del Milan cambia agente. Dopo gli anni insieme a Gianni Vitali, ha deciso di affidarsi alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci. Si tratta del noto procuratore che cura anche gli interessi di Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Jesus Suso, Andrea Bertolacci e di diversi altri giocatori. Una scelta inattesa da parte di Calabria, che avrà avuto le proprie ragioni per cambiare agente.

Settimane addietro si era parlato del possibile rinnovo di Davide con il Milan. L’attuale contratto scade nel 2022 e prevede un ingaggio da circa 1,1 milioni di euro netti annui. Possibile un prolungamento con aumento dello stipendio, che potrebbe arrivare a 2 milioni all’anno e prevedere dei bonus. Le parti a fine campionato si siederanno al tavolo per discuterne. Il club rossonero ha fiducia in Calabria e vuole puntarci per il futuro. Non dovrebbero esserci problemi a giungere ad un accordo. Il ragazzo ha sempre detto di essere felice a Milanello e pertanto non dovremmo assistere a colpi di scena.

