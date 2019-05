NEWS MILAN – Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori che meglio sta lavorando in questi anni. Con l’Atalanta sta ottenendo ottimi risultati, adesso è persino quarto nella classifica del campionato di Serie A.

La qualificazione alla prossima Champions League sarebbe qualcosa di incredibile, un traguardo storico per la squadra bergamasca. Inevitabile che il mister nerazzurro sia finito nel mirino di società più blasonate della Dea. Tuttavia, il presidente Antonio Percassi ha sempre dichiarato che non si muoverà da Bergamo. Soprattutto Milan e Roma sono state accostate a lui, certamente attratto da piazze così importanti.

News Milan, Gasperini non garantisce ancora la permanenza all’Atalanta

Gasperini domani si giocherà la conquista della Coppa Italia nella finale contro la Lazio. Il tecnico dell’Atalanta oggi ha parlato anche del proprio futuro nella conferenza stampa della vigilia: «Credo che in questo periodo gli accostamenti siano normali. Oggi ci sono talmente pochi punti di differenza tra noi, Milan e Roma che tutto può cambiare in poco tempo. Ogni società ha un piano A, B o C ma sono tutte impegnate e vedere come finirà il campionato. Il futuro per noi è la Coppa Italia e i prossimi impegni, vale tutti. Solo dopo si potranno fare programmi diversi. Ho un contratto con l’Atalanta, la prima persona con la quale affronterò l’argomento sarà il presidente Percassi».

A differenza di Percassi, però, non ha detto che rimarrà con certezza a Bergamo. Vedremo cosa succederà. Sicuramente il suo legame con il club nerazzurro è forte ed è improbabile una rottura. La sensazione è che in caso di Champions League l’allenatore rimarrà al suo posto. Senza quarto posto, invece, lo scenario potrebbe cambiare. Gasperini potrebbe decidere di andare altrove.

Redazione MilanLive.it

