Massimiliano Mirabelli è stato sollevato dall’incarico di direttore sportivo del Milan la scorsa estate, quando la proprietà Elliott ha sostituito quella cinese di Yonghong Li. Il lavoro di Mirabelli nelle due sessioni di mercato sostenute è stato pieno di alti e bassi.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Tanto entusiasmo iniziale, ma poi a stagione iniziati i conti non sono più tornati. Anche a causa della gestione discutibile di Vincenzo Montella, poi esonerato. Tutti i giocatori acquistati dall’allora d.s. sono ancora al Milan, eccetto André Silva mandato in prestito al Siviglia e Nikola Kalinic ceduto all’Atletico Madrid. Proprio loro due sono stati la principale delusione di quella campagna acquisti. Va menzionato anche Leonardo Bonucci, ma allora fu più un’opportunità del momento piuttosto che una scelta vera e propria.

Mirabelli già da mesi è alla ricerca di un nuovo incarico, ha voglia di intraprendere una nuova avventura in un altro club per riscattarsi dopo le critiche ricevute durante la stagione rossonera. Pare che sia il Brescia il club interessato. La squadra neo-promossa in Serie A starebbe pensando proprio all’ex Milan Mirabelli per il ruolo di direttore sportivo per la prossima stagione. A riportarlo è il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. Nei prossimi giorni ci saranno certamente novità in tal senso. L’estate di calciomercato è ormai alle porte, e se il Brescia vorrà ingaggiare Mirabelli, dovrà farlo in breve tempo.

Grandi manovre in casa #Brescia: Giuseppe #Mangiarano (ex Inter e Milan) sarà il nuovo segretario generale. Contatti nei giorni scorsi anche con Massimiliano #Mirabelli come nuovo direttore sportivo, anche se avanza la soluzione interna Stefano #Cordone per il post Marroccu… — Nicolò Schira (@NicoSchira) 15 maggio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it