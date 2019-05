CALCIOMERCATO MILAN – Guilherme Arana lascerà il Siviglia al termine della stagione. Approdato in Spagna nel gennaio 2018, proveniente dal Corinthians, il terzino sinistro brasiliano non ha trovato spazio.

Un investimento da 11 milioni di euro che non ha fruttato, il club andaluso intende cedere il giocatore. In Brasile i colleghi di UOL Esporte rivelano che i suoi agenti sono al lavoro e lo hanno già offerto ad un po’ di squadre europee. Tra queste ci sono Milan, Sampdoria, Bologna, Bordeaux e Lione. Difficile, comunque, che il Diavolo punti su un calciatore che nell’ultimo anno e mezzo ha fallito nella Liga. Effettivamente contatti con l’agenzia Elenko Sports ci sono stati, però non hanno portato sviluppi su questa pista. Interessano altri profili.

Al Milan un terzino sinistro servirebbe, visto che Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt convincono poco, ma Arana non sembra il profilo adatto. Il futuro del 22enne originario di San Paolo potrebbe essere in patria. In Brasile non mancano le società che lo accoglierebbero volentieri. Una di queste è il Corinthians, dove lui ha già militato e che a marzo aveva offerto 8 milioni di euro. L’accordo non fu trovato, però il Timao potrebbe farsi nuovamente avanti prossimamente. Certamente il terzino sudamericano non resterà a Siviglia, il direttore sportivo Monchi spera di riuscire a cederlo a condizioni favorevoli nonostante l’esperienza anonima del ragazzo in Andalusia.

