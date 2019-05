CALCIOMERCATO MILAN – Steven Bergwijn è al centro delle richieste di mercato di mezza Europa, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Olanda. Dal PSV Eindhoven potrebbe fare ritorno all’Ajax, nella quale aveva svolto la trafila giovanile.

Ieri l’agente Fulco van Kooperen aveva rilasciato importanti dichiarazioni al De Telegraaf sul futuro dell’esterno sinistro: “Non nego che se ne sia parlato. L’interesse è serio, l’Ajax vuole i migliori giocatori olandesi, quindi ha senso che cerchino Steven”. L’Ajax si rinforzava e soprattutto indeboliva la diretta avversaria in Eredivisie, già battuta questa stagione nel duello finale per il campionato. Il PSV però non ci sta, e oggi ha risposto a tono ai “nemici” sportivi: “Bergwijn all’Ajax? Mai. I nostri migliori giocatori non li venderemo mai a un nostro rivale. Né per 50 né per 60 e nemmeno per 70 milioni di euro. Spero di essere stato chiaro. Di un trasferimento di Steven ad Amsterdam non se ne parla proprio. E spero che gli scout dei Lancieri abbiano altri nomi sulla sua lista, perché Steven non lo avranno”.

Parole forti e schiette, quelle rilasciate dal direttore tecnico del PSV, John De Jong. L’Ajax dovrà farsene presto una ragione e virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo della propria squadra. Bergwijn però verrà probabilmente ceduto in estate dal PSV. Sulle sue tracce ci sono Inter e Milan su tutte. La valutazione dell’olandese si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Attenzione anche al Bayern Monaco, che è pronto ad investire grosse cifre sul mercato per rinforzare la squadra e tornare a lottare concretamente per la prossima Champions League.

In questa stagione Bergwijn ha giocato 40 partite, segnato ben 15 gol e fornito 13 assist. Numeri pazzeschi per un esterno offensivo, che farebbe comodo a molti club d’Europa. Va considerato inoltre che parliamo di un classe 1997 che compirà 22 anni il prossimo ottobre.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

