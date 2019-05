La Coppa Italia è della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto 2-0 l’Atalanta. In gol prima Sergej Milinkovic-Savic, poi Joaquin Correa, colui che aveva buttato fuori il Milan in semifinale con un gol a San Siro.

Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata. Infatti si è concluso con il risultato di 0-0. Qualche occasione, ma nulla di fatto. La ripresa va sulla stessa linea, fino a quando Inzaghi richiama in panchina Luis Alberto per far entrare Milinkovic–Savic. Dopo pochi minuti, intorno all’81’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il serbo va in cielo e metta la palla in porta. Da lì in poi gli orobici tentano il tutto per tutto, ma si scoprono. E in contropiede Correa realizza una perla: prende in velocità il difensore, lo supera con una magia, salta il portiere e la appoggia in rete. Un altro gol fondamentale dell’argentino dopo quello già citato contro il Milan in semifinale.

Grande delusione per la ‘Dea’ e per Gian Piero Gasperini. In una stagione giocata a questi livelli, avrebbero meritato di portare a casa un trofeo. La sconfitta di questa sera potrebbe scatenare un contraccolpo psicologico. Lo spera il Milan, che alla prossima giornata di campionato ha la vera e forse ultima chance per il sorpasso. L’Atalanta è attesa all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus: non sarà facile affrontare al meglio una sfida del genere dopo aver perso una finale da favoriti.

ATALANTA, GASPERINI: “FUTURO? DEVO PARLARE CON PERCASSI”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it