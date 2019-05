Incredibile quanto successo all’esterno dell’Olimpico prima di Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia. Presente allo stadio anche Sinisa Mihajlovic, ex calciatore biancoceleste. Fuori allo stadio si è rischiata la rissa.

Stando a quanto riportato da ‘RAI Sport’, qualcuno – tifoso o passante, non è ancora chiaro – avrebbe insultato il tecnico del Bologna. Che, da buon istintivo, non se l’è tenuto. “A chi hai detto zingaro?“, ha detto l’ex allenatore del Milan. Probabilmente qualcuno gli ha rivolto quel termine poco garbato e Mihajlovic ha reagito. Sappiamo che Sinisa non è uno che si lascia scivolare le cose addosso ed è insorto. Per fortuna la polizia lo ha fermato, mentre tanti passanti lo applaudivano.

Sicuramente è un brutto episodio, ma la reazione di Mihajlovic è legittima. In una situazione di caos come quella di oggi a Roma, è veramente stupido provocare una persona in questo modo. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine la situazione non è andata oltre. Non è la prima volta che il tecnico viene insultato con quella parola. Un insulto brutto e fastidioso. Comprendiamo perfettamente il comportamento di Sinisa. Che quando c’è da intervenire, non si tira mai indietro.

