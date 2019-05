NEWS MILAN – Pura passione rossonera. I tifosi del Milan in questa stagione hanno sempre riempito San Siro e sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto. Anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.

Previsto il pienone sabato pomeriggio per Milan-Frosinone, ultima partita a San Siro del campionato rossonero. La squadra di Rino Gattuso ha l’obbligo di vincere per raggiungere a pari punti l’Atalanta al quarto posto, con i nerazzurri impegnati poco dopo allo Stadium contro la Juventus. Qualora uscissero sconfitti, perderebbero la posizione in quanto il Milan ha gli scontri diretti a favore. Poi bisognerà attendere l’ultima giornata, con i rossoneri impegnati a Ferrara contro la Spal, mentre i bergamaschi andranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Intanto per la sfida con il Frosinone San Siro supererà quota 60.000. Oggi il sito ufficiale del Milan ha annunciato l’apertura del terzo anello rosso, per consentire ad altri cuori milanisti di seguire la propria squadra e spingerla alla fondamentale vittoria. I biglietti a partire da 21,00€. Gli unici settori disponibili, oltre al sopracitato, sono il terzo anello verde, un piccolissimo settore al primo anello verde, le poltroncine rosse centrali (biglietti da 86€) e le tribune d’onore rosse (biglietti da 116€). I biglietti massimi acquistabili in un singolo ordine sono quattro.

