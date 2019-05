Milan-Frosinone: Manganello sarà l’arbitro del match. Pairetto al VAR.

Sono state rese note da poco le designazioni arbitrali per la 37° giornata di Serie A. Per Milan-Frosinone è stato scelto Gianluca Manganiello di Pinerolo. Per Gennaro Gattuso e calciatori si tratta di una sfida fondamentale per questa stagione.

Dal prossimo week-end infatti può passare l’intero campionato del ‘Diavolo’. A Torino si gioca Juventus–Atalanta e il Milan spera in un passo falso degli orobici: con la sconfitta in finale di Coppa Italia, potrebbero aver subito il contraccolpo psicologico, anche perché parliamo di una squadra non abituata a certi livello. Sappiamo che a Torino si giocherà in notturna, mentre la gara di San Siro è in programma alle 18. Una decisione scellerata da parte della Lega. Che ha rifiutato la richiesta di contemporaneità chiesta dai rossoneri.

Il Milan però non vuole pensare a queste cose extra campo. La squadra di Gattuso è concentrata sul proprio impegno. Perché il Frosinone, già retrocesso, potrebbe creare qualche problema, così come ha fatto nel match d’andata – la partita al ‘Benito Stirpe’ finì 0-0. I rossoneri saranno guidati da 60mila tifosi a San Siro: un pubblico da Champions League per centrare il quarto posto.

Intanto l’AIA ha deciso chi arbitrerà le dieci partite di questa giornata. Manganiello dirigerà Milan-Frosinone. Al VAR ci sarà Pairetto. Schenone e Lo Cicero gli assistenti e Prontera il quarto uomo. Ecco di seguito la designazione completa:

Milan – Frosinone domenica ore 18.00

Manganiello

Schenone – Lo Cicero

Iv: Prontera

Var: Pairetto

Avar: Galetto

PIATEK VUOLE SBLOCCARSI: MILAN-FROSINONE L’OCCASIONE GIUSTA

