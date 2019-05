MILAN NEWS – Il futuro di Gennaro Gattuso dipenderà dai risultati del suo Milan. Non a caso il tecnico calabrese è stato ad un passo dall’addio dopo la sconfitta con il Torino di quasi tre settimane fa.

Sono bastate le vittorie, sofferte ma meritate, contro Bologna e Fiorentina per riportare in auge la sua candidatura e permanenza anche in vista del prossimo futuro rossonero. La sua panchina sarebbe molto meno a rischio e, secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, Gattuso potrebbe seriamente restare al timone del Milan qualora riuscisse a conquistare la tanto agognata qualificazione alla prossima Champions League.

Un’ipotesi tutt’altro che da scartare, visto che il Milan sulla carta può ancora raggiungere l’Atalanta e ottenere un quarto posto fondamentale, sia perché Gattuso ha un ottimo rapporto con Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato rossonero che lo stima particolarmente per come si comporta negli spogliatoi e di fronte alle telecamere.

In caso di approdo in Champions sarà dunque Gattuso a decidere se restare o meno, ma è ovvio che un traguardo così determinante lo farebbe rimanere quasi sicuramente sulla panchina milanista. Non mancano però le alternative: se il Milan arrivasse al quinto o sesto posto Gattuso rischierebbe il licenziamento. Al suo posto dovrebbe arrivare uno tra Maurizio Sarri, quasi in rotta con il Chelsea, e Gian Piero Gasperini, tecnico rivale dell’Atalanta. Tutto dipenderà dagli ultimi 180 minuti di campionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

