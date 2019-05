MILAN NEWS – Il valzer degli allenatori che riguarderà diverse panchine della nostra Serie A è pronto a scatenarsi, ma solo dopo le ultime due giornate di campionato.

Un tecnico che sembra ormai pronto a cambiare aria, lasciando la squadra con cui ha collezionato degli ottimi risultati complessivi, è Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio ieri ha vinto la Coppa Italia conquistando un trofeo prestigioso e una automatica qualificazione in Europa League che definisce in maniera molto positiva la stagione dei biancocelesti.

Nonostante ciò, secondo le indiscrezioni di Sportmediaset, Inzaghi potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione, visto che il tecnico ha in mente una nuova avventura altrove dopo le ottime esperienze laziali. Il suo futuro potrebbe anche essere al Milan, visto che la società rossonera lo considera un ottimo stratega, giovane e pieno di entusiasmo, l’ideale per far ripartire il progetto milanista fondato sui giovani e sui calciatori di qualità.

Oltre al Milan anche l’Atalanta, per un eventuale dopo-Gasperini, starebbe pensando ad Inzaghi che da calciatore, nel 2007-2008, ha indossato la maglia nerazzurra orobica. O ancora non è da sottovalutare un’ipotesi estera per il fratello minore di Super Pippo. La Lazio nel frattempo sembra essersi già cautelata: il presidente Lotito pare aver ‘bloccato’ Roberto De Zerbi, giovane tecnico del Sassuolo che ha mostrato bel gioco e idee innovative nell’esperienza con i neroverdi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

