Le reti di Milinkovic-Savic e Correa hanno consentito alla squadra capitolina di conquistare la terza Tim Cup negli ultimi dieci anni, proprio ad una decade di distanza dal trionfo ai calci di rigore ottenuto contro la Sampdoria nel 2009.

Un successo, quello della squadra di Simone Inzaghi, importante anche per la questione Europa: infatti la Lazio, battendo gli orobici nella finale secca dell’Olimpico, si sono guadagnati come da regolamento un sicuro accesso alla prossima edizione di Europa League, direttamente nella fase a gironi come possibile testa di serie.

Un risultato che cambia l’economia nella corsa all’Europa che conta, visto che la settima classificata in Serie A resterà fuori dalla zona continentale, mentre all’Europa League si qualificheranno soltanto la quinta (al momento proprio il Milan) e la sesta (la Roma?) che però dovrà partire dai turni preliminari che prenderanno il via a fine luglio, come accaduto ai rossoneri due anni fa.

La corsa ad un posto nelle competizioni internazionali si fa dunque sempre più accesa, anche per la mancanza di un piazzamento che è stata brava la Lazio ad aggiudicarsi passando per la coppa nazionale.

