MILAN NEWS – Terzo posto in Premier League, due finalissime conquistate, quella di Europa League ancora da giocare e da provare a vincere contro l’Arsenal.

Nonostante questi risultati positivi, il futuro al Chelsea di Maurizio Sarri continua ad essere in bilico. La stampa inglese scrive anche oggi, in particolare l’edizione on-line del Daily Express, che il tecnico italiano dopo una sola stagione a Londra potrebbe essere esonerato alla fine del mese di maggio, a prescindere da come finirà la finale di coppa con l’Arsenal che si disputerà a Baku il 29 di questo stesso mese.

Diverse voci vicine all’ambiente Chelsea parlano della volontà di Roman Abramovich di allontanare Sarri, personaggio a dir poco particolare e dal carattere pressante, per fare spazio ad un idolo d Stamford Bridge come l’ex capitano Frank Lampard, attuale manager del Derby County.

Ma le ultimissime indiscrezioni parlano addirittura di un sondaggio dei ‘Blues’ per un tecnico che sta facendo bene in Premier League, ovvero Javi Gracia. Lo spagnolo guida il Watford da gennaio 2018 ed è stato abile a garantire la salvezza alla squadra londinese oltre a trascinarla in finale di FA Cup. Stile diverso, un gioco propositivo ma attento in difesa e tanti complimenti accompagnano la candidatura di Gracia rispetto a quella di Sarri, che a questo punto comincia a sentire la pressione riguardo ad un presunto esonero nonostante i due anni di contratto rimanenti.

Una notizia che può interessare sia Milan che Roma, i due club italiani che hanno messo Sarri nel mirino da tempo e che con una cacciata improvvisa del tecnico da Londra potrebbero proporgli un rientro immediato in Italia ed un nuovo progetto sportivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

