CALCIOMERCATO MILAN – L’esperienza di Timoue Bakayoko in maglia Milan rischia seriamente di esaurirsi la prossima settimana, con l’ultima gara stagionale contro la Spal.

Tanti i motivi che sembrano spingere il club rossonero al mancato riscatto definitivo del centrocampista francese, attualmente in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno prossimo. In primis però quello economico: serviranno 35 milioni di euro al Milan per trattenere Bakayoko, cifra che al momento, senza la certezza di una qualificazione in Champions League, appare praticamente impossibile da sborsare.

Calciomercato Milan, per Bakayoko si avvicina il Chelsea-bis

Ad oggi dunque Bakayoko sembra destinato al ritorno al Chelsea al termine di questo campionato, possibilità avvalorata anche dal tabloid britannico The Sun. Il noto quotidiano inglese scrive che il mediano classe ’94 non verrà riscattato dal Milan, perplesso anche per un carattere tutt’altro che semplice da gestire, mentre la squadra di Maurizio Sarri dovrebbe puntare su di lui per sostituire l’infortunato Loftus-Cheek, giovane mediano dalle caratteristiche simili che ha riportato la lesione del tendine d’achille negli scorsi giorni.

Inoltre i ‘Blues’ per disposizione della FIFA in merito ai trasferimenti irregolari di talenti minorenni non potranno svolgere mercato in entrata durante la sessione estiva 2019. Dunque il Chelsea dovrà fare di necessità virtù e sarà prezioso il rientro alla base di un calciatore come Bakayoko, deludente nel suo primo e unico anno a Londra (nel 2017-2018) ma ora rigenerato dopo la buonissima stagione a Milano. A meno di offerte clamorose, superiori ai 40 milioni di euro, il Chelsea dovrebbe trattenere il calciatore francese e puntare su di lui come risorsa per il centrocampo della prossima annata, anche se molto dipenderà dall’allenatore, visto che a Stamford Bridge è ancora da chiarire se si punterà su mister Sarri oppure se l’ex tecnico del Napoli verrà sostituito da un’altra figura (Lampard o Javi Gracia).

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

