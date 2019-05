CALCIOMERCATO MILAN – Ancora 180 minuti di gioco, poi sarà rivoluzione a 360° in casa Milan. E per quanto riguarda il campo, sarà soprattutto il centrocampo a subire un grosso ribaltone. Perché a oggi, assicura La Gazzetta dello Sport, in quella zona del campo, vi è una sola certezza e risponde al nome di Lucas Paquetá.

Per il resto, infatti, sono tutti fortemente in bilico. Non solo Riccardo Montolivo, José Mauri ed Andrea Bertolacci destinati a lasciare il Diavolo: potrebbero seguire anche altri addii in piena estate.

Calciomercato Milan: in bilico Kessie, Biglia e Bonaventura

L’uscita del trio, intanto, alleggerirà il monte ingaggi di circa 10,6 milioni di euro lordi, a cui se ne aggiungeranno altri 6.3 dello stipendio di Tiémoué Bakayoko. Perché pur avendo vissuto una stagione da protagonista, il centrocampista francese quasi certamente ritornerà al Chelsea: troppi i 35 milioni di euro fissati in un momento del genere, soprattutto poi considerando le molteplici bravate che hanno pesato parecchio per la decisione finale.

Un grosso punto interrogativo, inoltre, pende anche su Frank Kessie e Lucas Biglia. Fiori all’occhiello della campagna acquisti cinese con un investimento totale da 43 milioni di euro, ora potrebbero essere sacrificati a fine campionato: l’ex Atalanta potrebbe portare in cassa una buona cifra, mentre l’argentino, più che altro, non ha le caratteristiche anagrafiche ideali per la linea tracciata dall’Ad Ivan Gazidis, anche se può colmare con l’esperienza il vuoto che lascerà Bakayoko. Con ancora un anno di contratto e con varie richieste all’estero, sul suo futuro incideranno tenuta fisica e condizioni economiche, ma la società che aprirebbe al rinnovo solo ritoccando al ribasso gli attuali 3,5 milioni di ingaggio. Sullo sfondo, infine, c’è anche Giacomo Bonaventura, operato al ginocchio sinistro a novembre, e che andrà valutato alla prova dei fatti. “Spero di poter tornare al 100% per il prossimo campionato”, ha riferito ieri il jolly rossonero ai microfoni di Milan Tv.

